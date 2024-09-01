Игнатьев оценил победу «Спартака» над «Рубином»

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев высказался о победе московского «Спартака» над казанским «Рубином» (1:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что игра у «красно-белых» не сложилась, потому что они не смогли сделать главного, забить, при этом он отметил, что они играли уверенно, дав понять, что у этой команды есть сердце.

«Но эти эмоции, иногда отбирают разум. А его в некоторых моментах не хватает. Эмоции как положительные, так и отрицательные захлестывают их», - приводит слова Игнатьева «Советский спорт».

«Спартак» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе.