Шикунов: Видно, что «Спартак» бьётся за тренера

Известный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», высказался об игре «красно-белых».

«Можно сказать, что команда бьется за Станковича? Конечно, бьется, и это видно. Пока нет игры, которую хотят видеть болельщики, но они к этому идут», — приводит слова Шикунова Metaratings.

На данный момент «Спартак» под руководством Деяна Станковича находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 14 набранных очков.

В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Встреча между командами пройдет 15 сентября.