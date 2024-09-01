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Шикунов: Видно, что «Спартак» бьётся за тренера

01 Сентября 2024 • 15:49 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Рубин

Известный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», высказался об игре «красно-белых».

«Можно сказать, что команда бьется за Станковича? Конечно, бьется, и это видно. Пока нет игры, которую хотят видеть болельщики, но они к этому идут», — приводит слова Шикунова Metaratings.

На данный момент «Спартак» под руководством Деяна Станковича находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 14 набранных очков.

В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Встреча между командами пройдет 15 сентября.

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