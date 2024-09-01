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Игнатьев высказался о дебюте новичка «Зенита» Гонду

01 Сентября 2024 • 15:47 Комментировать

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев высказался о дебюте новичка питерского «Зенита» Лусиано Гонду.

Напомним, что аргентинец отметился дублем в матче седьмого тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).
Специалист отметил, что ему понравилась игра форварда, ведь он показал всё то, что требуется для активно действующего игрока своего ампула.

«По-моему, хорошее приобретение. Качеств у него достаточно, наверху хорошо играет, бежит. В общем, качественный игрок», – приводит слова Игнатьева «Советский спорт».

Напомним, что 23-летний форвард заключил контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

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Зенит Борис Игнатьев Лусиано Гонду ещё теги
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