Булыкин: Мне нравится, что делает «Локомотив»

Экс-игрок «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем футбольном поединке между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Специалист заявил, что ожидает увидеть хороший матч, отметив, что не видит фаворита в игре.

«Будет интересно посмотреть, как «Локомотив» сыграет против серебряного призера прошлого сезона», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Булыкин признался, что ему нравится «Локомотив», в котором полностью российский костяк.

Матч седьмого тура РПЛ «Локомотив» - «Краснодар» пройдет 1 сентября, начало — в 19:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.