Ташуев сообщил, что готов вернуться в «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о возможном возвращении в грозненский клуб.

Специалист отметил, что ушел из «Ахмата» с хорошим результатом, однако тогда осталась недосказанность, к тому же у него был контракт на три года.

«Если клуб сделает мне предложение, учитывая, что это родные для меня город и команда, что там ставят высокие задачи, конечно, я согласился бы. Но пока я нахожусь без предложений», - приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 1 сентября, грозненский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Магомедом Адиевым. Ташуев возглавлял «Ахмат» с 2022 по 2023 год.