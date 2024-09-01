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Московское «Динамо» уже проигрывает в Оренбурге

01 Сентября 2024 • 15:30 Комментировать
Оренбург
1:1
Динамо Москва
2-й тайм

В первом воскресном матче Премьер-лиги «Оренбург» принимает столичное «Динамо».

На 20-й минуте хозяева провели быструю атаку - от центра поля последовал заброс на ход Саиду Сахархизану на левый угол штрафной площади от Максима Сидорова, Саид обработал мяч, сместился в центр и удачно пробил в левый угол ворот из-под оппонентов, которые не успели накрыть форварда «Оренбурга».

Команда Давида Деограсии с 8 очками перемещается на экватор онлайн-таблицы, у соперника 12 очков и пятая строчка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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