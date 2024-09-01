Гаврилов: Соболев — игрок для тульского «Арсенала»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о качествах экс-форварда «красно-белых» Александра Соболева.

Напомним, в текущее трансферное окно 27-летний футболист перебрался в санкт-петербургский «Зенит».

«Соболев — форвард высокий, фактурный, может побороться за верховой мяч. Но это и все его умения. Внизу он ничего почти не умеет», — заявил Гаврилов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, уровень Соболева — тульский «Арсенал», «Урал» или «Шинник», а «Спартаку» необходимы неординарные футболисты, способные решать эпизоды.

Дебют Соболева за «Зенит» может состояться 15 сентября в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.