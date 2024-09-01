Личка: «Всегда рад приезжать в Оренбург»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- С какими чувствами вы прибыли на стадион «Газовик»?

- Я всегда сюда рад приезжать. Когда начинается сезон, всегда смотрю, когда мы будем играть с «Оренбургом». Это для меня всегда очень важная игра. Я очень рад, что мы смогли сюда сегодня приехать, встретиться с друзьями. 90 минут будет борьба за очки. Я уверен, что мы сделаем нашу работу хорошо и победим.

- За счет чего сегодня «Динамо» может обыграть «Оренбург»? «Оренбургу» наверняка нужны очки, может быть, чуть больше, чем вам сегодня, судя по положению в Премьер-лиге.

- Я не согласен, потому что нам тоже нужны очки. Соперники выигрывают, и мы не хотим получить большое отставание от них. Понятно, я всегда говорю, когда будет хорошее отношение к игре, командный характер, командная борьба, может получиться у нас. Когда мы будем подходить к игре спокойно и будем хотеть играть в футбол пешком, тогда может получиться, как в первой игре со «Спартаком», когда в Оренбурге он проиграл 0:2.