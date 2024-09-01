Греческий ПАОК хотел приобрести полузащитника московского ЦСКА Виктор Мендес, об этом сообщает телеграм-канал «Заметки Клинса о ЦСКА».

По данным источника, греки предлагали за чилийца 3 миллиона евро, однако эта сумма не устроила столичный клуб, однако «армейцы» планировали выручить за своего футболиста не менее 5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист не провел ни одной минуты на поле.

Ранее СМИ сообщали, что ранее СМИ сообщали, что Мендес может перейти в подмосковных «Химок» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до лета 2026 года с опцией еще на один год.