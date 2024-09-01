Медведев – о конфликте в «Зените» с участием Соболева: «Это выдумки жалких ничтожных людишек»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в резкой форме высказался об информации, что в раздевалке питерского клуба случился конфликт с участием Александра Соболева. Российские игроки отказались сидеть рядом с бывшем спартаквовцем.

«(Это выдумки) жалких ничтожных людишек, про которых лауреат Нобелевской премии по литературе Бродский писал, что с такими «в чистом поле срать не сяду», — заявил Медведев в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» объявил о подписании Соболева в пятницу, 30 августа. Соглашение рассчитано на три сезона с опцией продления еще на один год.