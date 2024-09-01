Червиченко подвёл итоги матча между «Спартаком» и «Рубином»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе столичного клуба над казанским «Рубином» (1:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что «красно-белые» превосходили казанский клуб только более долгой вознёй с мячом.

«Не могу сказать, что интереснее играли. После удаления «Рубин» почувствовал уверенность и начал прижимать к воротам», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что единственный мяч в матче забил Эсекьель Барко, который реализовал 11-метртовый удар в меньшинстве, когда «красно-белые» играли в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.