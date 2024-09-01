Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Матч ТВ», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, чилиец может пополнить ряды «Химок» на правах аренды.

«Если удастся договориться, подмосковный клуб возьмет на себя обязанности по зарплате футболиста. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона», - заявил источник.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист не провел ни одной минуты на поле. Его соглашение с «армейцами» рассчитано до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.