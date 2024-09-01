Стало известно, почему Майсторович и Окишор не попали в заявку «Динамо» на матч против «Оренбурга»

Стало известно, почему защитник Милан Майсторович и полузащитник Виктор Окишор не попали в заявку московского «Динамо» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».

«Майсторович и Окишор пропускают встречу по решению медицинского штаба», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Окишор в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против самарских «Крыльев Советов» отметился дублем. Майсторович же провел все шесть матчей в чемпионате России без замен и отметился одним забитым мячом.

Игра пройдет сегодня, 1 сентября. Начало – в 15:00 по московскому времени.