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Наумов рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Краснодар»

01 Сентября 2024 • 14:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.25 X 3.70 2 3.10
Через 4 ч. 17 мин.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги между столичным клубом и «Краснодаром».

Спортивный функционер считает, что «железнодорожники» добьются победы, хотя в таких ситуациях, когда очень нужен успех, они подводят, а сейчас как раз та ситуация.

«Думаю, что мотивация очень хорошая. Так что, если команда выйдет на игру с горящими глазами, то одолеет «Краснодар» и снова будет на первом месте», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Игра пройдет сегодня, 1 сентября, на «РЖД Арене». Начало – в 19:45 по московскому времени.

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