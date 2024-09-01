Наумов рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Краснодар»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги между столичным клубом и «Краснодаром».

Спортивный функционер считает, что «железнодорожники» добьются победы, хотя в таких ситуациях, когда очень нужен успех, они подводят, а сейчас как раз та ситуация.

«Думаю, что мотивация очень хорошая. Так что, если команда выйдет на игру с горящими глазами, то одолеет «Краснодар» и снова будет на первом месте», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Игра пройдет сегодня, 1 сентября, на «РЖД Арене». Начало – в 19:45 по московскому времени.