«Оренбург» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и московского «Динамо» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги. Андрей Лунёв, который получил травму головы в матче с «Краснодаром», выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Оренбурга»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулёв, Перес, Оганесян, Башич, Горбани, Перес, Сахархизан.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Свисток о начале поединка в 15:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.