Геркус: «Посмотрим, на каком месте будет «Локомотив» после десятого тура»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением относительно перспектив «железнодорожников» в текущем розыгрыше чемпионата России.
«Посмотрим, на каком месте будет «Локомотив» после десятого тура. Я бы не торопился делать выводы. С точки зрения обоймы им тяжело будет удержаться в топе», - приводит слова Геркуса Metaratings.ru.
После шести поединков «железнодорожники» набрали 15 очков и находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. В рамках седьмого тура Премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Краснодаром».
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