Кавазашвили - о Станковиче: «Давайте подождём с оценками его работы»

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере столичного клуба Деяне Станковиче.

Кавазашвили отметил, что пока рано говорить об игре «красно-белых», ведь нужно ждать, когда закончится первый круг РПЛ.

«За такой короткий период очень сложно понять, кто из футболистов сильный и может играть в старте. Так что давайте подождём с оценками его работы», - приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 14 очками в активе и уступая «Зениту» три балла. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо».