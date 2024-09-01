Ветеран «Спартака»: «Соболеву ещё далеко до Кассьерры»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение о трансфере центрального форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Соболев будет доказывать, что достоин играть в составе. Но другой момент - его мастерство. Я видел уровень Кассьерры, который был лучшим нападающем в том сезоне. Соболеву до него ещё далеко», - передает слова Кечинова «Чемпионат».
Напомним, что Соболев присоединился к петербургскому клубу в конце августа. 27-летний нападающий подписал с действующим чемпионом России трехлетний трудовой договор с возможностью продления на сезон.
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