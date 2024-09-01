Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о первом скандале в питерском «Зените» с участием нападающего Александра Соболева.

Ранее СМИ сообщили, что несколько российских игроков отказались сидеть рядом с новичком в раздевалке.

Спортивный функционер назвала эту ситуацию безобразием и возможной глупостью.

«Что они лезут-то не на свою поляну? Соболев им не угодил, плохой товарищ. Безобразие. Я осуждаю такое поведение», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что Соболев подписал контракт с командой с берегов Невы на три сезона с опцией продления еще на один год.