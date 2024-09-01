Кечинов прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Рубином»

В матче седьмого тура чемпионата России московский «Спартак» вдесятером победил казанский «Рубин». Об этом поединке поделился мнением бывший игрок «красно-белых» Валерий Кечинов.
«Проявили характер и переломили игру. Они вытащили эти три очка. Не всегда будет получаться выигрывать 3:0, где-то надо проходить через трудности. Так и делается большая команда», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».
Напомним, что поединок прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил полузащитник Эсекьель Барко.
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