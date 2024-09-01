Шикунов рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о нападающем столичного клуба Виллиана Жозе.

Специалист отметил, что если бы бразилец был готов, то Деян Станкович обязательно бы его выпустил в матче против казанского «Рубина» (1:0).

«Может быть, успеют еще кого-то купить. Нужен форвард, но хорошего тяжело найти. Но, посмотрим, может Жозе наберет форму», — приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 32-летний бразильский нападающий в нынешнем сезоне провел шесть матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.