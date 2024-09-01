Генич назвал результат матча «Локомотив» - «Краснодар»

Комментатор Константин Генич рассказал об ожиданиях от центрального поединка седьмого тура Премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Предпочтение отдать кому-то очень сложно. У «Краснодара» есть свои несомненные плюсы, у «Локомотива» есть свои плюсы. Мне кажется, матч равных соперников. Мой прогноз – ничья», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч «Локомотива» и «Краснодара» пройдет на московском стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 1 сентября. Начало поединка запланировано в 19:45 по столичному времени. «Локо» занимает второе место, а «быки» - пятое.