Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что российские игроки команды отказались сидеть в раздевалке с новичком команды Александром Соболевым.

«У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет», - приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, что бывший спартаковец подписал контракт с командой с берегов Невы в пятницу, 30 августа. Соглашение рассчитано на три сезона с опцией продления еще на один год.

По данным портала Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Спартаку» за Соболева десять миллионов евро.