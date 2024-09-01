Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар»

В рамках седьмого тура Российской премьер-лиги состоится поединок между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный эксперт Егор Титов.

«Про «Краснодар» сложно что-то говорить. Рваная игра. И нет человека, который бы тащил команду. Поэтому поставлю, что «Локомотив» забьет больше 1,5 мяча. Почему бы не продолжить результативную серию», - приводит слова бывшего игрока «Спартака» «РБ Спорт».

«Локомотив» примет «Краснодар» на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.