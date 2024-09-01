Талалаев может вернуться в РПЛ

Российский специалист Андрей Талалаев может стать следующим главным тренером грозненского «Ахмата». Клуб сегодня, 1 сентября, объявил о расставании с Магомедом Адиевым.

Согласно сведениям «Спорт-Экспресса», Талалаев находится в списке потенциальных кандидатов на эту работу. Ранее он тренировал грозненский коллектив с 2020 по 2022 год.

Напомним, что Адиев работал в «Ахмате» с апреля текущего года. После семи матчей Премьер-лиги сезона-2024/2025 грозненская команда набрала всего пять баллов и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. В последнем поединке грозненцы на домашнем стадионе поделили очки с «Акроном» - 0:0.