Генич ответил, кто лучше - Дзюба или Соболев

Футбольный комментатор Константин Генич провел сравнение между известными российскими нападающими Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым.

«Дзюба сильнее Соболева. Намного. Артём - другая планета. То, что Дзюба может делать на поле, Соболеву и близко не подвластно», - приводятся слова Генича на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Напомним, в что в конце августа Соболев перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Александр подписал контракт на три года с возможностью пролонгации. Дзюба сейчас является свободным агентом. Последним клубом 36-летнего бомбардира был московский «Локомотив».