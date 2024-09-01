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Борис Игнатьев: «Станкович поднял «Спартаку» планку требований при игре в обороне» эксклюзив

01 Сентября 2024 • 12:50 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Рубин

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Рубином» 1:0 в матче 7-го тура РПЛ.

- Можно ли сказать, что «Спартаку» повезло взять три очка в матче с «Рубином», учитывая удаление в составе москвичей?

- Не сказал бы, что повезло. Скорее результат закономерен. Все так складывалось, что у хозяев было преимущество, которое должно было вылиться в забитые мячи. Голов с игры не забили, только один с пенальти. Но в целом команда играла надежно, уверенно, с большим желанием. Скорости у «красно-белых» были высокие, поэтому не все получалось в плане доведения атак до логического завершения. Так бывает. Но сейчас «Спартак» очень хочет играть в футбол, выигрывать, и делает очень много. Но не все получается у ворот соперника. Мы вчера это и увидели.  

- Единственный мяч  был забит с пенальти, и после матча казанцы сетовали, что они не понимают, почему судья указал на точку. Мяч попал в руку после того, как отлетел от ноги, а как им объясняли ранее – это не пенальти. Для вас это очевидный момент?

- Я тоже не понимаю некоторых решений арбитров. Надо пристать к какому-то берегу. Или попадание в руку – это всегда пенальти, либо моменты должны трактоваться избирательно. Пока такие эпизоды отдаются на усмотрение судей: хочу – даю одиннадцатиметровый, не хочу – не даю. Поэтому у всех в последнее время возникают вопросы по судейству.  А такого быть не должно.  

- Можно сказать, что Барко тащит команду?

- Конечно. Он впечатляет активной игрой, умением повести команду в атаку за счет индивидуальных действий. В нем много положительных качества. Это по-настоящему хороший футболист для «Спартака» и всего нашего футбола.   

- Зобнин разочаровал? Такой опытный игрок и при этом получил две необязательные желтые карточки.

- Так бывает. «Спартак» напомнит ему, что когда у тебя уже есть желтая карточка, надо думать о том, что за ней последует, если играть не аккуратно. Значит, голова в такие моменты должна работать еще четче, с пониманием того, что ты часть коллектива.

- Зобнину просительны такие оплошности, учитывая, что сейчас он один из самых опытных футболистов в команде?

- Не играет роли, опытный он или молодой. Для всех закон един: получил предупреждение, значит, нужно быть крайне настороженным и внимательным. Надо помнить, что ты являешься членом команды.    

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- «Спартак» не пропускает уже пять туров подряд. Можно уже констатировать, что Станкович решил главную проблему команды прошлого сезона?

- Это покажут дальнейшие матчи. Но видно, как игроки относятся к обороне – они все возвращаются, начинают отбор мяча от линии атаки, и проявляют себя дисциплинированно в игровых эпизодах при потере мяча. Заметно, что Станкович поднял планку требований в этом направлении.  

Елена Григорьевская

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