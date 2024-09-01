Дуарте ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Парагвайский защитник Алексис Дуарте, который лишился места в составе московского «Спартака», высказался касательно своего будущего в клубе.

«Как себя чувствую? Всё хорошо. Останусь ли в «Спартаке»? Не знаю», - приводит слова легионера «РБ Спорт».

Дуарте перебрался в московский клуб из «Серро Портеньо» в начале 2023 года. Он подписал четырехлетний трудовой договор с «красно-белыми». Рыночная стоимость парагвайца оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник не сыграл ни одного поединка. В СМИ ходили слухи об интересе к игроку со стороны «Валенсии».