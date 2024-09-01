Масалитин: «Барко скоро закончится, к нему привыкают соперники»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Рубином» в матче 7-го тура РПЛ, 1:0.

- Можно сказать, что «Спартаку» повезло взять три очка? Он вообще заслужил эту победу?

- По игре нет. Рахимов хорошо выстроил защитную линию, перекрыл практически все зоны и не дал «Спартаку» сыграть в его комбинационный футбол. На протяжении нескольких матчей мы видели, что «красно-белые» создавали много моментов. Вчера их практически не было. Это говорит о том, что Рахимов все разобрал, донес до своей команды, и она реализовала этот план.

- Вас удивило, что даже в меньшинстве «Спартак» играл первым номером с позиции силы? Команда так в себе уверена?

- Есть такое выражение: Играешь так, как позволяет тебе соперник. Почему «Рубин» выключился – я не знаю. На протяжении всей игры казанцы хорошо прессинговали, не давали хозяевам развернуться. А тут остались в большинстве, и, возможно, сил уже не было. То есть или физическое, или психологическое состояние не позволило перестроиться и додавить соперника. Либо было некем освежить игру.

- Гол «Спартака» был забит с пенальти. Нет вопросов по трактовке этого эпизода?

- По мне это левый пенальти. Мяч попал в ногу и отлетел в руку. Как защитник мог ее убрать? Сейчас совсем другие трактовки даются. Если от тебя отлетает мяч в руку – это не пенальти. Одиннадцатиметровый Карасёв должен был ставить в первом тайме в ворота «Спартака». А он не поставил, и ВАР не вмешался. Побеждайте по игре. Какие проблемы? А ставить такие пенальти, которые влияют на исход матча, нельзя.

- Можно сказать, что Барко тащит команду?

- Нет. В этом матче его практически не было видно. Думаю, Барко скоро закончится. Его ведь изучают соперники. К нему привыкают. Потом научатся играть. Половины фолов на нем не было. Получается так, что он маленький, и его толкнуть нельзя, ни плечом в плечо сыграть. Очень много идет падений. Но с ним разберутся. Судьи перестанут свистеть, и игра по-другому будет смотреться. А что касается матча, по мне должен был быть ничейный результат. «Спартак» не наиграл на победу.

- Зобнин разочаровал? Такой опытный футболист и при этом получил две необязательные желтые карточки.

- Пока Роман не может набрать нужные кондиции. Отсюда и такие фолы. Вчера он подвел команду. А может, наоборот, «Спартак» довел матч до победы в связи с удалением. Может, оно и нужно было, чтобы команда собралась.

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- «Спартак» не пропускает уже пять туров подряд. Можно констатировать, что Станкович решил главную проблему команды прошлого года?

- По крайней мере, такая тенденция вырисовывается. Раз есть результат, значит, тренер нашел нужные слова. Это ведь не одна-две игры, а пять. Видно, что пока получается то, что Станкович хочет. Он делает команду под себя, покупает нужных футболистов. Это вызывает уважение, что человек пришел со своей схемой, и она работает.

Елена Григорьевская