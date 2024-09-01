Кабутов заявил, что Карасёв не должен был назначать пенальти в пользу «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».
- У вашего соперника был очень большой процент владения мячом. Почему?
- Бывает такое. Не было установки специально отдать «Спартаку» мяч.
- Как себя чувствует Вуячич, замененный из-за травмы?
- Пока не знаем, что у него. Вроде ходит.
- Почему не получилось воспользоваться численным преимуществом?
- Мы сами виноваты, потому что на пустом месте начали терять мячи. Этим мы придали сопернику небольшую уверенность.
- По пенальти есть вопросы?
- Есть. Но это пусть разбирают те, ком положено.
- Какие именно вопросы?
- Мяч попал в руку, но от ноги. Арбитры говорили, что отскок от ноги – это не пенальти. У судей разная трактовка одинаковых моментов.
- Считаете, Карасёв ошибся в этом эпизоде?
- Не знаю. Не хочу его обсуждать. Просто до этого они говорили, что пенальти в таком моменте нет, а сейчас выходит наоборот.
- То есть вы не понимаете трактовку правил в некоторых моментах?
- Не понимаю.
- Как оцените турнирную ситуацию «Рубина»?
- Достаточно нормально. Не могу сказать, что я доволен, потому что каждый футболист - это максималист. Поэтому хотим быть повыше.
- На какую позицию реально замахнуться «Рубину» в нынешнем чемпионате?
- Мы спокойно можем быть выше, чем в прошлом сезоне.
- Даку сейчас является одним из лучших бомбардиров РПЛ. Футбольный эксперт Денис Бояринцев недавно сказал, что пятнадцать мячей за сезон он должен забивать. Согласны?
- Да. Это очень сильный футболист, который все доказывает своей работой и забитыми мячами.
- Это один из самых сильных игроков в вашей команде, с которым вы играли в одной команде?
- Сто процентов.
Елена Григорьевская
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