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Кабутов заявил, что Карасёв не должен был назначать пенальти в пользу «Спартака» эксклюзив

01 Сентября 2024 • 12:39 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Рубин

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».

- У вашего соперника был очень большой процент владения мячом. Почему?

- Бывает такое. Не было установки специально отдать «Спартаку» мяч. 

- Как себя чувствует Вуячич, замененный из-за травмы?

- Пока не знаем, что у него. Вроде ходит.

- Почему не получилось воспользоваться численным преимуществом?

- Мы сами виноваты, потому что на пустом месте начали терять мячи. Этим мы придали сопернику небольшую уверенность.

- По пенальти есть вопросы?

- Есть. Но это пусть разбирают те, ком положено.

- Какие именно вопросы?

- Мяч попал в руку, но от ноги. Арбитры говорили, что отскок от ноги – это не пенальти. У судей разная трактовка одинаковых моментов.

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- Считаете, Карасёв ошибся в этом эпизоде?

- Не знаю. Не хочу его обсуждать. Просто до этого они говорили, что пенальти в таком моменте нет, а сейчас выходит наоборот.

- То есть вы не понимаете трактовку правил в некоторых моментах?

- Не понимаю.

- Как оцените турнирную ситуацию «Рубина»?

- Достаточно нормально. Не могу сказать, что я доволен, потому что каждый футболист - это максималист. Поэтому хотим быть повыше.

- На какую позицию реально замахнуться «Рубину» в нынешнем чемпионате?

- Мы спокойно можем быть выше, чем в прошлом сезоне.

- Даку сейчас является одним из лучших бомбардиров РПЛ. Футбольный эксперт Денис Бояринцев недавно сказал, что пятнадцать мячей за сезон он должен забивать. Согласны?

- Да. Это очень сильный футболист, который все доказывает своей работой и забитыми мячами.

- Это один из самых сильных игроков в вашей команде, с которым вы играли в одной команде?

- Сто процентов.

Елена Григорьевская

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