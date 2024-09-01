Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените»

Появилась новая информация о конфликте, который произошел с нападающим Александром Соболевым в петербургском «Зените». Ранее сообщалось, что несколько российских игроков отказались сидеть рядом с новичком в одной раздевалке.

Как сообщает «Чемпионат», подобный разговор действительно имел место быть. Однако, по данным источника, беседа между игроками носила скорее шуточный характер.

Соболев пополнил ряды «Зенита» в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Спартака». Нападающий заключил с чемпионом России трехлетний договор, который предусматривает опцию продления на один сезон.