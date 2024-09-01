Олег Иванов - об игре со «Спартаком»: «Барко выделяется, а Угальде не было видно»

Защитник «Рубина» Олег Иванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».

- Почему матч со «Спартаком» получился таким боевым? Было много мелких стычек, фолов.

- В начале сезона все встречи получаются нервными. Вспомните игру с «Ахматом» в Москве, с «Зенитом». Такие истории происходят, потому что никто не хочет уступать, и стараются взять максимум очков на старте чемпионата.

- Многие выделяют спартаковскую связку Барко – Угальде. Она много доставила вам проблем?

- Барко действительно выделялся. Мастеровитый парень. А Угальде вообще не было видно. Его зарыли. Хотя у нас не было установки персонально с ним играть. Мы действовали по определенной системе в обороне. Вот и все.

- Как себя чувствует Вуячич, которого заменили по травме?

- Нога побаливает. Надо проводить обследование.

- «Зенит» теряет очки. Получится борьба за первое место в этом сезоне?

- Сейчас прошел только 7-й тур. Давайте посмотрим хотя бы после 15-го тура, что будет.

Елена Григорьевская