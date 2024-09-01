В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева

В конце августа нападающий Александр Соболев сменил московский «Спартак» на петербургский «Зенит». 27-летний футболист подписал контракт на три года с возможностью продления на сезон.

Как стал известно «Чемпионату», в стане «сине-бело-голубых» произошел первый конфликт на почве этого трансфера. Несколько российских игроков отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке.

В нынешнем сезоне чемпионата России Александр провел всего одну встречу, не отметившись голевыми действиями. «Зенит» после семи матчей набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.

Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке»