Текке: «Соболеву будет больно, если он ничего не покажет в «Зените»

«Все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в «Зените», то ему будет больно от этого. Фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из «Спартака» в «Зенит» - частая вещь», - передает слова Фатиха Sport24.