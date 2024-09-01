Текке: «Соболеву будет больно, если он ничего не покажет в «Зените»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Фатих Текке отреагировал на переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в стан «сине-бело-голубых».
«Все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в «Зените», то ему будет больно от этого. Фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из «Спартака» в «Зенит» - частая вещь», - передает слова Фатиха Sport24.
О переходе Соболева в петербургский клуб было объявлено в конце августа. 27-летний центрфорвард подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудового соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
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