«Локомотив» – «Краснодар»: Ориентировочные стартовые составы на центральный матч тура РПЛ

В предпоследнем матче Российской премьер-лиги перед перерывом на сборные встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на это противостояние.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Самошников, Воробьёв.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Джованни Гонсалес, Ленини, Кастаньо, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.

За «Локомотив» не сможет сыграть надолго выбывший из-за травмы защитник Лукас Фассон. Что касается «Краснодара», то там повреждения у защитника Кайо и нападающего Александра Кокшарова.

«Локомотив» лидировал в турнирной таблице чемпионата по итогам шести туров. «Зенит» пока что обогнал его, но «железнодорожники» вернутся на первое место в случае победы над «быками».

«Локомотив» и «Краснодар» подходят к очному матче на фоне внушительных победных серий во всех турнирах. У «красно-зелёных» она простирается на семь матчей, у «чёрно-зелёных» – на пять.

Матч седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» – «Краснодар» состоится сегодня, 1 сентября, на «РЖД Арене». Стартовый свисток ожидается в 19:45. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов