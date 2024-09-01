Ташуев ответил на вопрос о возвращении в «Ахмат»

Известный российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос о возможном возвращении на пост рулевого грозненского «Ахмата».

«Готов ли возглавить «Ахмат» в случае предложения? Любой тренер готов к предложениям. Со мной из клуба не связывались», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее было объявлено об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера грозненского коллектива. Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

После семи матчей Премьер-лиги «Ахмат» набрал всего пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В последнем поединке грозненцы на своем поле не смогли обыграть «Акрон» (0:0).