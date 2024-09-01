Российский специалист Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата». Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом отрапортовала клубная пресс-клуба.

«Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере. Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», - говорится в публикации грозненского клуба.

В последней встрече под руководством Адиева «Ахмат» сыграл вничью с «Акроном» со счетом 0:0. После семи поединков чемпионата России грозненская команда с пятью баллами занимает предпоследнее место в таблице.