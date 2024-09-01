Клуб РПЛ остался без главного тренера

Наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев сообщил о том, что покинул клуб.

«После матча подписали бумаги, я ушел из «Ахмата». Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

В последнем матче под руководством Адиева грозненская команда на домашнем стадионе расписала мировую с тольяттинским «Акроном» со счетом 0:0.

После семи проведенных туров «Ахмат» набрал пять баллов и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата страны грозненцы на выезде встретятся с московским «Динамо».