Круговой: «У Соболева был конфликт со Станковичем»

«Все зависит от каждого игрока. Есть разные ситуации, которые мы можем не знать. Отстранение Соболева? У меня была немножко другая ситуация. У Соболева был конфликт со Станковичем, насколько я знаю», - высказался футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».