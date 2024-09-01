Круговой: «У Соболева был конфликт со Станковичем»

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой прокомментировал недавний трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Все зависит от каждого игрока. Есть разные ситуации, которые мы можем не знать. Отстранение Соболева? У меня была немножко другая ситуация. У Соболева был конфликт со Станковичем, насколько я знаю», - высказался футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».
Соболев стал игроком петербургского коллектива 30 августа. 27-летний нападающий заключил с действующим чемпионом России трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.
Бан пользователя