Титов оценил победу «Спартака» вдесятером

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказал мнение о победе «красно-белых» над казанским «Рубином» в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Столичный клуб выиграл со счетом 1:0.

«Тяжелейшая победа. «Спартак» полчаса играл вдесятером. Нужно похвалить ребят. Давно такого не припомню, чтобы, оставшись в меньшинстве, «красно-белые» играли первым номером. Вытащить такой матч - дорогого стоит», - цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

После семи матчей «Спартак» набрал 14 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с махачкалинским «Динамо».