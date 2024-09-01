Денисов: «Спартак» даёт результат, это самое главное»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов в беседе с представителями СМИ поделился мнением о последних результатах «народной команды».

«Мы даем результат. Это, наверное, самое главное. От игры к игре приходим к лучшим взаимодействиям, что тоже хорошо», - приводятся слова футболиста «красно-белых» на страницах «Спорт-Экспресса».

В рамках седьмого тура чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» принимал казанский «Рубин». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.