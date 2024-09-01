Легенда «Спартака» Титов прокомментировал уход Соболева в «Зенит»

Экс-полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Команда может выигрывать и без Соболева. Потерю одного бойца, каким бы он ни был, в этом клубе не замечают. Это его выбор. Желаю Александру здоровья. А «Спартак» двигается дальше», - цитирует Титова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. 27-летний центрфорвард подписал с петербургским клубом трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.
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