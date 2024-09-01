Легенда «Спартака» Титов прокомментировал уход Соболева в «Зенит»

«Команда может выигрывать и без Соболева. Потерю одного бойца, каким бы он ни был, в этом клубе не замечают. Это его выбор. Желаю Александру здоровья. А «Спартак» двигается дальше», - цитирует Титова «Спорт-Экспресс».