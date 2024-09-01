Мостовой рассказал, что думает о матче «Локомотив» - «Краснодар»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о центральном поединке седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Краснодар».
«Матч «Локомотив» - «Краснодар» будет интересно посмотреть. Все-таки краснодарцы, как и москвичи, тоже неплохо играют. Ивич оставил всю команду, сейчас они играют на старых дрожжах», - цитирует Александра «Спорт-Экспресс».
Матч «Локомотива» против «Краснодара» состоится на московском стадионе «РЖД Арена» сегодня, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Хозяева занимают второе место в таблице, а гости – пятое.
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