Мостовой рассказал, что думает о матче «Локомотив» - «Краснодар»

«Матч «Локомотив» - «Краснодар» будет интересно посмотреть. Все-таки краснодарцы, как и москвичи, тоже неплохо играют. Ивич оставил всю команду, сейчас они играют на старых дрожжах», - цитирует Александра «Спорт-Экспресс».