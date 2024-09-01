Салихова высказалась о форварде «Спартака» Виллиане

«А что с Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в «Зенит» к бразильцам? От: «такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять» до: «я разочарован» прошёл месяц», - передает слова Заремы Metaratings.ru.