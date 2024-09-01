Салихова высказалась о форварде «Спартака» Виллиане

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о новичке «красно-белых» Виллиане Жозе.
«А что с Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в «Зенит» к бразильцам? От: «такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять» до: «я разочарован» прошёл месяц», - передает слова Заремы Metaratings.ru.
Виллиан перешел в московский клуб из севильского «Бетиса» летом. С ним был подписан трудовой договор до середины 2026 года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в шести поединках, не отметившись голевыми действиями.
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