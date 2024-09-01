Хлусевич прокомментировал победу «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о домашней победе над казанским «Рубином» в рамках седьмого тура чемпионата России. «Народная команда» выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти.
«Тяжёлая победа. Наверное, заслуженная. Достаточно хорошо играли, это командная работа. Думаю, заслужили победу. Плохо, что была красная карточка, но ничего. Будем бороться дальше», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Благодаря вчерашнему успеху подопечные Деяна Станковича набрали 14 баллов. Столичный коллектив поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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