Максименко выдал лучшую серию в карьере за «Спартак»

В рамках седьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле принимал казанский «Рубин». «Народная команда» одержала минимальную победу со счетом 1:0. Гол с пенальти забил полузащитник Эсекьель Барко.

Вратарь «красно-белых» Александр Максименко провел пятый «сухой» матч подряд в Премьер-лиге. По сведениям Opta Sports, для 26-летнего голкипера это лучшая серия в рамках чемпионата страны.

После вчерашней победы спартаковцы набрали 14 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.