Полузащитник сборной России находится в шорт-листе «Спартака»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов является трансферной целью московского «Спартака». Об этом рассказал генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.

«Данил Глебов - хороший футболист. Он находится в шорт-листе спортивного директора, но это всё, что я могу сказать», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Напомним, что полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. Глебов провел в составе команды 176 поединков, забил 12 мячей и сделал 16 голевых передач. Трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2028 года, его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.