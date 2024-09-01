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Полузащитник сборной России находится в шорт-листе «Спартака»

01 Сентября 2024 • 09:53 Комментировать

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов является трансферной целью московского «Спартака». Об этом рассказал генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.

«Данил Глебов - хороший футболист. Он находится в шорт-листе спортивного директора, но это всё, что я могу сказать», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Напомним, что полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. Глебов провел в составе команды 176 поединков, забил 12 мячей и сделал 16 голевых передач. Трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2028 года, его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Данил Глебов трансферы футбола - лето 2024 Олег Малышев ещё теги
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