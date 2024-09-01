В «Спартаке» ответили, есть ли у клуба деньги на покупку футболистов

У московского «Спартака» есть деньги на приобретение новых футболистов. Об этом рассказал генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.

«У «Спартака» есть деньги на покупку футболистов, но я не могу комментировать сумму. Какая позиция - это прерогатива тренера», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что в субботу, 31 августа, «Спартак» на своем поле принимал казанский «Рубин» в рамках седьмого тура чемпионата России. «Красно-белые» одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. После этого поединка «народная команда» поднялась на третье место в таблице Премьер-лиги.