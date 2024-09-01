В «Спартаке» объяснили, почему не играет Дуарте

Олег Малышев, который является гендиректором московского «Спартака», рассказал о том, почему не появляется на поле парагвайский защитник Алексис Дуарте.

«Дуарте получил болезненную травму в Казахстане. После этого его место заняли. Решение по тому, кто нужен в обойме, принимают спортивный директор и тренер», - цитирует руководителя «Чемпионат».

Алексис присоединился к «красно-белым» в январе прошлого года, перейдя из «Серро Портеньо». В сезоне-2023/2024 защитник сыграл 33 поединка за «народную команду».

По итогам семи туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место.