Гендиректор «Спартака» прокомментировал победу над «Рубином»

В матче седьмого тура чемпионата России московский «Спартак» у себя дома победил казанский «Рубин» со счетом 1:0. Об этом успехе высказался гендиректор «красно-белых» Олег Малышев.

«Хотел бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые собрались. Они здорово нас поддерживали. Хотел бы отметить волю к победе и характер команды. Был тяжёлый матч», - приводит слова Малышева «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» вырвал победу, играя в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина. Единственный мяч с 11-метровой отметки забил аргентинский хавбек Эсекьель Барко.